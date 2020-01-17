為迎接農曆春節（庚子金鼠年）到來，合庫銀行今年特別訂製3.3萬份「金磚造型財庫滿盈」招財米及9.9萬瓶「Q版合庫寶寶迎錢鼠」一路發迎財水，特別選擇良辰吉時先放入合庫銀行「金庫」吸滿財氣後，於全台270家分行饋贈合庫銀行之往來密切客戶，讓客戶可以在鼠年財源滾滾「鼠」不完。

合庫銀行今年首度推出限量「金磚造型財庫滿盈」招財米，是產於青山綠水、純淨、不受污染的東台灣，台東關山鎮農會出產、碾製之108年度第二期稻作精白米，符合CNS一等米標準及通過SGS農藥殘留檢驗。

「金磚造型財庫滿盈」招財米外觀設計為金磚造型，有「財」字凸版印刷，象徵招財進寶、財庫滿滿，於農曆春節前後饋贈合庫銀行之往來密切客戶，依據民間習俗，可將招財米放進家中的米缸摻一摻，烹煮食用，每天吃一點，寓意財氣興旺一整年。

另外，「Q版合庫寶寶迎錢鼠」一路發迎財水瓶身以合庫銀行吉祥物Q版合庫寶寶，結合生肖老鼠（象徵錢鼠）為設計主體，並搭配應景的大紅吉祥喜慶顏色，期許合庫銀行客戶在嶄新的一年能好運旺旺來。

迎財水除了放在家中財位或者辦公桌上外，可以元宵節過後飲用，或在象徵「時時發」第48天開啟飲用，另可倒入家中飲水設備與家人共享，幫全家人一年的好運、財運加分。

(工商 )