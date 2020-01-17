用「勞保、報稅資料、車籍資料」辦貸款時代來臨！聯徵中心2019年底開始與政府資料介接，讓銀行辦授信時能查到勞保投保資料、車籍資料等，聯徵中心17日指出，「介接政府資訊平台」已在2020年1月15日正式上線，首批有十家金融業包括7家銀行、1家信合社、2家壽險公司已完成當事人授權驗證審核系統測試可以開始進行資料查調。

聯徵中心強調，雖然金融機構系統建置完成可以查調這些資料，但不會損及民眾權益。第一、銀行查調資料只能用來辦理「授信」業務目的（不含信用卡申請）；第二、查調民眾的政府機關資料時，要「先取得民眾授權」後才可辦理，授權包括書面、電子簽章授權；第三，授權項目由民眾自行勾選，可單獨勾選，不一定要同時授權五項。此平台採「查一給一」方式進行，聯徵中心不留存民眾資料。

聯徵中心指出，「介接政府資訊平台」主要提供銀行將以前俗稱跑馬路之辦理方式轉為線上申辦。就民眾而言：可省卻人工至各政府機關調閱資料的時間，縮短貸款作業流程，提升民眾申辦貸款時效。就政府而言：可達到簡政便民的成效。就銀行而言：可提升數位金融業務發展效益，提高個人徵信資料查核之真實性，預防偽冒詐騙案件，強化個人授信風險控管。

永豐銀行表示，已完成當事人授權審核系統，授信時只要取得客戶的同意，就可取得「財政部個人最新年度所得資料、個人財產資料、勞動部職業投保資料、交通部駕籍資料、交通部車籍資料」等客戶勾選的項目，由於銀行即可線上透過聯徵中心調閱上述資料，作為後續貸款的徵審依據，可省卻過去客戶需要自行人工準備所得財產資料、自行跑銀行繳交薪資所得證明的相關成本，如此一來就可大幅縮短貸款作業流程、提升民眾申辦貸款時效，讓所需資金快速到位。

(工商 )