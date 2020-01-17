過年囉！國立故宮博物院17日表示，春節除了南北院推出精采展覽外，更有各項春節應景活動，歡迎民眾年節期間來故宮走春，以藝術開啟充實金鼠年。

故宮介紹，北部院區自1月起書畫類展覽全面更新，其中「婉而通-篆書的故事」展覽重新探索富高度藝術性及結構變化性的古老篆書，故宮自展件元朝俞和〈篆隸千文〉裡挑選「福樂安康」四字，搭配同為院藏並選入2020故宮大月曆的〈宋元名人花鳥合璧冊宋錢選蓮實三鼠〉畫作，打造2款獨特的故宮風格春聯。

故宮說，這2款春聯將於大年初三、四（1/27～28）兩天上午9點半到11點，及下午3點半到5點，限量於故宮B1郵局前免費發放，同時段並提供國小學童限量免費體驗絹印瓦當春聯，體會手作樂趣。

另外，故宮說，南部院區配合來自法國的「法國凱布朗利博物館面具精品展」，於大年初四及初五（1/28～29）推出新春畫臉譜活動，將邀請老師教大家親手繪出面具的奇幻魅力。另於大年初一至初三（1/25～27）亦邀請書法家現場揮毫並發送春聯。而大年初一至初五（1/25～29）購票即贈故宮限量紅包袋，另憑有價票券可再換取一份DIY手作禮物包，大家一起過年動手做！

另外由教育部、文化部及故宮所共同主辦的「Muse大玩家—國立社教機構及文化機構109年寒假活動」，故宮表示，將於1月20日至3月31日登場，全台包含故宮南北院區共有20餘所機構加入集章贈禮活動，凡集滿三間參與館所戳章，即可兌換所在館所建築積木一份。故宮北部及南部院區分別推出「我的故宮藏卡」及「南院上河趣」主題任務，邀您透過集章過程感受文物之美。

除了豐富的春節活動，故宮說，還針對國人門票（150元）「兩人同行，一人免費」專案亦延長至1月底，而為購買普通參觀券（350元）的遊客亦推出春節期間（1/23～29）利用故宮線上預約購票系統享八折優惠，並可依預約時段走預約通道入場，是避開參觀人潮的好選擇。

(工商 )