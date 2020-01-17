亞洲盃男籃資格賽將在2月開打，中華隊跟中國大陸、馬來西亞跟日本同為B組，中華籃協在今（17）日晚間公布19人培訓名單，其中包含4名CBA球員，不過劉錚並不在其中。

本次仍由外籍教練帕克領軍，助教分別為顏行書、陳國維、范耿祥楊哲宜，球員名單則是周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿、吳永盛、呂政儒、周柏臣、陳冠全、李啟瑋、彭俊諺、于煥亞、蘇奕晉、黃鎮、黃泓瀚、黃聰翰、蔣淯安、謝宗融、林郅為、賴廷恩、曾祥鈞，一共19名的球員。

這份名單可以看到還是以SBL球員為大宗，搭配上CBA四名旅外球員，其中周儀翔、陳盈駿、胡瓏貿應該是主力陣容，而吳永盛本季在CBA並沒有什麼上場空間。

其中對於本土內線的戰力遴選是特別用心，除了常客的周柏臣、陳冠全等中生代球員，還有值得期待的內線戰力曾祥鈞也入選，可以看出帕克教練想要培養的意思，但新任歸化球員還是沒有下文，是一個待解的問題。

中華隊將在2月時於和平籃球館，進行2021亞洲盃資格賽分組賽事第一階段兩場主場賽事，分別是2月21日首戰馬來西亞、2月24日迎戰日本。

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(中時電子報)