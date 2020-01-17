下半場才打不到3分鐘，台銀大洋將米歇爾就因抗議尺度被吹技術犯規，累積5犯提前畢業，台銀板凳席也被追加1次技術犯規，幸好麥特瓊斯及時挺身而出，更在讀秒階段連取6分，幫助台銀92比88逆轉擊退裕隆，勝率回到5成。

「我承認當時米歇爾情緒失控，所以脫口說了髒話，但他並非針對裁判，而是純屬發洩，」台銀總教練陳國維表示，「甚至我們板凳席被吹技術犯規，應該是曉文(台銀助教莊曉文)要求大家坐下，更說了加油，沒想到裁判轉頭就吹T。」

不只台銀不滿裁判尺度，就連裕隆執行教練李啟億也在第3節還剩1分10秒，衝進場內跟裁判嗆聲，換來1次技術犯規也屬應該，可惜裕隆打到最後1分13秒，還以86比84領先，卻遭台銀打出8比0逆轉攻勢，其中瓊斯包辦6分。

「我想今晚這場比賽，充分證明我們已經逐漸懂得如何打出自己球風，就算米歇爾第3節提前犯滿離場，卻還可以執行好教練團下達的戰術，」拿27分、14籃板、3助攻與5抄截的瓊斯表示，「但我相信我們還可以變得更好，也更強大。」

裕隆輸球的關鍵在於全場發生23失誤，比起台銀整整多出10次，李啟億賽後表示，「我們出現過多失誤，造成對方太多反快攻得手，我所要求的防守也沒做好，整個節奏都被台銀帶走，輸球並不意外。」裕隆以基恩21分、12籃板較佳。

(中時 )