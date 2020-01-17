《功夫熊貓》主角阿波將陪台灣小朋友過春節。（DreamWorks提供）

《功夫熊貓：命運之爪》中，阿波收了4個小徒弟。（DreamWorks提供）

DreamWorks頻道今天（1月17日）宣布經典動畫《功夫熊貓》將推出新系列作品《功夫熊貓：命運之爪》（Kung Fu Panda： The Paws of Destiny），1月20日起，每周一至周五晚間6點半，在台灣等10個亞洲國家及地區播出，邀請粉絲們與主角阿波再次展開冒險！

《功夫熊貓：命運之爪》由《朱立安國王萬歲》的艾美獎製片Mitch Watson、Elliott Owen及《鞋貓劍客歷險記》製片Lane Lueras聯手推出。全新的冒險故事描寫阿波將功夫傳授給飯桶、寶、女孩、靜等4隻頑皮熊貓徒弟，由他們負起拯救世界的任務。4隻小熊貓無意間發現熊貓村地底的神秘洞窟，因此意外吸收了史稱四星宿的古代武將之氣，也承接了保護世界的使命、對抗邪惡勢力。

適逢農曆新年的到來，DreamWorks頻道也希望讓倍受歡迎的功夫熊貓阿波與粉絲有更多互動，留下難忘的新春假期回憶。即日起至1月底，DreamWorks頻道將與美麗華百貨合作推出獨家的《功夫熊貓》系列主題活動，阿波1月18日、19日現身，粉絲可透過趣味互動遊戲與阿波近距離接觸、拍照打卡，還能領取功夫熊貓限量版紅包。

(旺報 )