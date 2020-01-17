伊朗最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日為主麻日（週五禱告）領禱時表示，伊朗意外擊落客機是悲劇，但也不應該抹殺指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）的犧牲。在伊朗面臨國內外壓力和危機之際，最高領袖8年來首次主持週五禱告儀式，具有重要象徵意義。

他指出，伊朗飛彈攻擊美軍在伊拉克基地反映德黑蘭有能力向世界大國打一巴掌。他形容，狙殺蘇萊馬尼顯示華府恐怖分子的本質，並指「聖城旅」是無國界的戰士。

根據香港01新聞網站報導，哈米尼呼籲採取行動避免客機墜毀事件再次發生。不過他同時也呼籲國民團結，指伊朗傷心時敵人卻感到高興，因為他們找到質疑革命衛隊和武裝部隊的把柄。他批評敵人用墜機事件轉移焦點。

哈米尼形容，美國總統川普是「小丑」，假裝支持伊朗人，但用有毒的匕首捅伊朗一刀。對於英國、法國和德國啟動核協議的爭端機制，哈梅內伊指不能信任歐洲國家，認為他們和伊朗之間的談判充滿欺騙。

華盛頓研究所研究員卡利亞吉（Mehdi Khaliaji）表示，伊朗最高精神領袖在首都主持周五禱告活動具有重要的象徵意義，通常在伊朗最高當局希望向人民傳達重要訊息的時刻才會如此安排。

他說：「伊朗宗教和政治的最高權威8年來首次主持周五禱告，而不是讓一名值得信賴的神職人員（代勞），表明在承受國內外壓力之時，這位80歲的最高領袖將向伊朗人民表達他不受外界壓力屈服的立場。」

(中時 )