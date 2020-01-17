2019年房市無畏總統大選激戰，衝出全年30萬戶交易量復甦指標。房地產業者指出，台商回流的資金行情、股市1萬2千點的大選行情，和台北蛋黃區確定谷底反彈的景氣行情，讓台北推案湧現回籠買盤，北市精華地段推案差異不大，區域供給少並具有明星學區優勢的產品較受關注。

據住展雜誌統計，2019年全年完銷建案超過90個，台北市至少有16個，包括中正區「璞園至仁愛」與「忠泰值」、大安區「達永秋鄉」、大直「大直紅點」等皆已完銷。住展雜誌研發長何世昌分析，共通特性是「品牌口碑好」、「區域供給少」2大因素，雖然成交單價並不便宜，台北人照樣願意買單。

另外何世昌也指出，南京松江罕見的飯店寓邸「琢豐」、國語實小學區等待10年的預售新案「品陽大苑」、雙子星概念股「常殷峰澤」、北投「國泰華威豐年」，銷售半年也去化8成要衝破9成銷量，有機會在農曆春節前趁著資金、大選、景氣3大行情力拚完銷Clean。

自住買盤出籠讓業者很有感，主打國語實小學區宅的新案「品陽大苑」1月11日投票日當天就出現投票賞屋潮。專案經理陳思翰表示，國語實小因設立投開票所，不少區域客校友和家長帶孩子返校投票，也有準家長揹著嬰兒預先了解未來就學環境，順到到學區內新案賞屋。客群多數希望搶入滿額學校，需要提前規劃入籍，或是區域客房屋舊換新。

景氣回溫北市豪宅緩步慢行，具有「學區宅」優勢的推案先跑，在少子化及高房價的衝擊下仍然搶手，意外成為房市最夯產品！甲桂林廣告副總周智柔表示，「比地段、比建材、比品牌、比CP值…比到最後，沒有什麼比給下一代最好的未來更重要，因此才會造就學區宅熱賣。」

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(中時電子報)