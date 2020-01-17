中選會今天公告本屆正副總統當選人名單，國安局特勤中心執行大選維安任務編組將在公告翌日24時解散，各支援編組的軍、警都將先歸建，外傳先前負責國民黨總統參選人韓國瑜維安的「特勤吳彥祖｣林政宏，未來將編入副總統賴清德的警衛室隨扈。國安局官員透露，林員將先回歸原單位第一警官隊，截至目前未納入警衛室名單中。

中選會今天將公告正副總統當選人名單，由國安局特勤中心執行的大選期間維安編組任務，也會在今晚12時告一段落，熟悉特勤任務的政府資深官員今天表示，賴清德的維安規格明天起將會提升，由大選期間的「候選人維安編組」，升格為「副總統當選人維安編組」，配賦的特勤人員人數將會分階段增加，並在520宣誓就職為副總統當天，再轉換為副總統維安編組，設立賴清德副總統警衛室。

國安局官員指出，各組正副總統候選人在大選期間配賦特勤人員，總數都是55人，其中1人擔任組長，分派總統候選人及副總統候人的特勤人員各為27人，也就是說，賴清德在大選期間是由27位特勤人員保護他的人身安全。

明天凌晨起賴清德的維安規格將升格為「副總統當選人維安編組」，特勤人員人數將由現行的27人，分批次增加，增加的人員分別是從特勤中心丶警政署第一警官隊，以及結束大選維安任務歸建的軍警人員中抽調產生，預計到今年520正副總統宣誓就職日當天，賴的特勤人員人數將會達到50至60人左右。

外傳有「特勤吳彥祖｣的林政宏將編入賴清德的警衛室，國安局官員則說，林員將先歸建原建制第一警官隊。

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(中時電子報)