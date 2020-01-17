曾任國防部莒光園地女主播的林姓女少校，與同單位的男少校傳出姦情，2人在去年跨年時到清境農場夜宿，被正宮抓姦在床，偷腥的男少校妻子怒告2人通姦。

正宮當晚忍著即將爆發情緒，與員警還有徵信社人員在房間外守候，錄下房間內傳出的聲音後，正宮立刻敲門要求開門，過了一陣子才讓正宮與警察進入，林姓少校則躲在棉被內，穿好衣服後才鑽出。雙方在房內尷尬僵持了近一個半小時後，才共同前往派出所製作筆錄。

偷腥少校的老婆表示，去年11月初就發現丈夫常常藉故不回家，甚至消失一週，她一查才發現老公有外遇，小三女少校當時辯稱當時不知道他有家室是被欺騙還承諾會和男方斷絕往來，想不到隔2天，小三又主動邀約人夫一同南下高雄老家，一路遊玩並投宿旅館，更在臉書打卡，也讓正宮氣炸。

少校的老婆也立刻委請律師發函，要求林女自函到後當日起，斷絕與男方所有不當男女關係。不過小三竟然也委請律師發函給正宮表示將提出妨礙名譽、毀謗及誣告等告訴。

(中時電子報)