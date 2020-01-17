下周即將出版的新書《一個非常穩定的天才》（A Very Stable Genius）爆料，美國總統川普的地理常識非常貧乏，有一次和印度總理莫迪會晤時，竟然說印度沒有與中國接壤，讓莫迪驚呆了。

這本書是由兩位普立茲獎得主《華盛頓郵報》記者拉克（Philip Rucker）和萊昂尼格（Carol D. Leonnig）撰寫。書中引述美國政府前顧問說，川普有時是「無知的危險」。書中描述，川普說「你們（指印度）沒有和中國接壤」之後，莫迪的表情逐漸變化，「從震驚、擔憂逐漸變為放棄」。川普的一位助理覺得莫迪離開會場後會說：「這不是一個認真的人。我不能指望他當（印度的）夥伴。」這位助理表示，在那次會議後美國與印度的外交關係「倒退了」。

據媒體報導，印度和美國正就川普訪問印度進行磋商，有可能在2月進行。如果訪印之行確認，這是川普當選後首次訪印。

(中時 )