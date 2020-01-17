大陸的中國文化管理協會主辦、中國文化管理協會電子競技管理委員會承辦的「電子競技員」國家職業技能標準開發啟動會，今天（1月17日）在北京舉行，邀請國家職業標準制定專家、電子競技行業專家和相關企業、俱樂部負責人出席，共同研討制定國家新職業電子競技員的職業技能標準。

2019年4月，大陸人社部、市場監管總局、統計局正式公布13個新職業，其中「電子競技員」等2個電競新職業引起社會各方面的廣泛關注。電子競技員是指從事不同類型電子競技專案比賽、陪練、體驗及活動表演的人員，其主要工作包括參加電子競技專案比賽；進行專業化的電子競技專案陪練及代打活動；收集和研究電競戰隊動態、電競遊戲內容，提供專業的電競資料分析；參與電競遊戲的設計和策劃，體驗電競遊戲並提出建議；參與電競活動的表演。由此可見，電子競技員涵蓋了電競行業中職業選手、職業教練和資料分析師等專業性較強的崗位。

《電競產業分析報告》資料顯示，未來幾年，大陸電競產業將保持高於20％的高複合增長率，發展速度領跑全球，但現有的電競從業人數僅5萬人，人才缺口高達50萬。

電子競技員國家職業標準將包括職業概況、基本要求、工作要求和比重表等方面內容，並對該職業的活動範圍、工作內容、技能要求和知識水準作出明確規定。標準出臺後，從業者將被要求持證上崗，相關單位還將研究制定統一、規範的職業培訓教材，並制定職業考核題庫，設立專門的考試網點。

未來，電子競技員的培養還將與學歷教育、職業教育對接，從而徹底結束電子競技員只能吃「青春飯」、普遍學歷低下、素質良莠不齊、整體隊伍龐雜無序、既無准入門檻也無退出機制的混亂局面，在從業者的角度讓電子競技的未來更專業化、職業化、規範化，從而推動電競產業整體升級。

(旺報 )