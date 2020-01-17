勤凱股票自1/20起預收款券 21:222020/01/17 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，勤凱股票（4760）自1月20日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 勤凱股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自1月20日起10個營業日（至2月11日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 噩夢來了？美金融巨鱷：香港銀行業危機將爆發 - 財經 台積電7奈米產能塞爆！ 傳英特爾參戰力抗敵手 - 財經 美陸簽署協議後...專家驚曝大砲川普下個開火目標 - 財經 警訊！華為棄台積電 驚爆陸廠搶單內幕 - 財經 停職賣股 南山董座杜英宗轉讓三千萬股 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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