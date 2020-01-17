阿爆（阿仍仍）16日於永豐Legacy Taipei舉辦「鼠勁搖Party」，攜手此次為她製作新專輯「kinakaian 母親的舌頭」的派樂黛唱片、以及由阿拉斯與布萊克薛薛組成的網紅團體「阿嘟主義」熱鬧開唱，整場演唱會更售出9成，加上潮牌LYCAN贊助，阿爆換上運動潮服時，更挑戰2撮沖天辮造型，還開心問台下粉絲：「有沒有覺得我這2根辮子很像排灣族傳統美食『吉拿富』(cinavu)？」笑翻大家。

阿爆日前開唱，邀請同為原住民的阿拉斯與布萊克薛薛當嘉賓。（那屋瓦文化提供）

阿爆16日於永豐Legacy Taipei舉辦「鼠勁搖Party」。（那屋瓦文化提供）

演唱會中阿爆以排灣語、國語、英語、台語4聲道，帶領全場樂迷又唱又跳又叫又笑，雖然與阿爆合唱〈tjakudain 無奈〉的李英宏沒能現身，阿拉斯與布萊克薛薛巧扮分身「理應紅」唱起台語rap，也加碼和阿爆合唱陳雷〈歡喜就好〉，笑說「這是唯一一首我不用花時間背歌詞就能直接唱出的台語歌！」

新專輯中〈1-10〉、〈Thank You〉和〈tjakudain 無奈〉MV皆已上架，目前在YouTube上累積超過43萬的觀看次數，阿爆演唱關於排灣族美食的〈minetjus 嚇一跳〉時，邀3名東南美舞者及另外3名男女舞者一起登台搔首弄姿，獻上色香味俱全的動感熱舞，讓全場樂迷跟著開懷唱跳。

阿爆日前開唱，邀請同為原住民的阿拉斯與布萊克薛薛當嘉賓。（那屋瓦文化提供）

阿爆穿上運動潮衣勁歌熱舞。（那屋瓦文化提供）

當天包括那那大師、郭子、DJ Mykal a.k.a. 林哲儀、小球(莊鵑瑛)、江明娟、9m88、大Q秉洛、老王樂隊主唱張立長及阿爆學姐羅美玲及江振愷、保卜及高蕾雅夫婦等歌手藝人和許多樂評人到場，而A-Lin、戴愛玲、桑布伊則送上香檳花籃、水果籃和高腳花籃祝賀。

(中時 )