20200117中天新聞 「莒光甜心」爆不倫 稱不知對方已婚

有「莒光甜心」之稱的國防部心戰大隊女少校林佳璇，日前遭媒體驚爆與同部隊男少校大搞婚外情，兩人跨年夜還約去民宿激戰，被得知消息趕去的正宮抓得正著，抓姦影片也在網路瘋傳！這也讓與莒光甜心同名同姓的美女主播林佳璇無端受牽連，PO文喊冤她沒播過《莒光園地》！

女主播林佳璇在臉書PO文，澄清自己不是國軍婚外情的女主角，「今天是一個適合自我介紹的日子！您好！我是國際新聞主播林佳璇！」後頭還不忘註記，「#沒播過莒光園地 #不是甜心 #跟國防部完全無關 #跟國際新聞很有關」，文筆超幽默。

(中時電子報)