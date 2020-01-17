大陸國家統計局17日公布的數據顯示，去年，大陸工業機器人累計產量為18.69萬台，較上年減少6.1％，這是自2015年大陸國家統計局開始公布該數據以來，大陸工業機器人年產量首次出現負增長。

《界面新聞》報導，2018年前5個月，大陸工業機器人月產量年增速仍在3成以上，但6月起，產量年增幅銳減至7.2％；2018年9月，產量首度出現單月負增長，年降約16.4％。這個負增長的態勢延續到了去年，去年前三季，大陸工業機器人產量下滑9.1％。

據了解，大陸工業機器人產量下滑，主要因大陸宏觀經濟下行、中美貿易摩擦等因素下，國內汽車、電子等製造行業對機器人的需求縮減。新松機器人自動化股份有限公司（下稱新松機器人）創始人、總裁曲道奎曾在去年8月的世界機器人大會期間表示，汽車行業增速放緩，是導致大陸機器人行業增速放緩的原因。

機器人產量增速下滑的趨勢下，新松機器人、埃斯頓、華中數控等大陸機器人相關上市公司的業績並不樂觀。比如，公開財報顯示，去年前三季，新松機器人歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.87億（人民幣，下同），較上年同期減少12.83％；埃斯頓淨利潤為5734.5萬元，較上年同期減少18.9％；華中數控的營收與淨利潤則實現增長，但仍虧損超過4千萬元。

(旺報 )