失去，是每個人一生不斷面對的課題：與情人分手、離婚、親人離世，或是工作不順、生病等。

然而春節即將到來，遭逢變故的人可能無法承受社會對於這個節日的期待、歡欣，以及傳統的團圓聚餐、拜年等習俗，失去的痛苦、情緒的低潮可能再度出現。

佳節來臨，你可以怎麼調整心情？綜合美國梅約醫學中心與心理專家的建議：

●對節慶有所準備並早點開始計畫。若你是家裡安排年節活動的重要角色，早點開始安排採購、除舊佈新等計畫，一方面也讓自己的心情準備好。

●足夠睡眠與運動。睡眠與運動都可以讓壓力減少，並讓人感覺到健康。

●維持日常的習慣。如果每天早上一定要晨跑，就穿上跑鞋吧，別因為節日讓打亂日常生活。

容許自己難過、接受自己的感覺，不需要假裝開心。（圖片來源：pixabay）

●不必強顏歡笑。如果年節前正好遭遇喪親等不幸，或無法與親人團聚，容許自己難過、接受自己的感覺，不需要假裝開心。

●尋求心理支持。如果孤單一人，可以找親人、朋友、鄰居或宗教團體一起過節。

●不需拘泥傳統。人會變，傳統也會變，例如有些家庭成員不回來團聚，可以用Line、Skype等方式彼此問候。

●不苛責家人。儘管家人不是預期的樣子，還是試著接受他們。年節大家又忙又累，不是發展深度人際關係最好的時機，可以往後找適當的時間再談。

嚴守預算：購物、送禮、發紅包都量力而為。（圖片來源：pixabay）

●嚴守預算：購物、送禮、發紅包都量力而為。

●不必要的聚會可以不去。

●每天花15分鐘獨處，沉澱情緒。

●拋棄完美主義。不要求自己或別人事事做到完美，盡力就好。

●尋求專業協助。如果負面情緒持續到年節後數星期，可考慮求助精神醫療或心理諮商服務。

(中時電子報)