原PO抱怨手扒雞小小一隻，業者反駁師傅都是熱油慢慢淋才能外酥內嫩，費時又費工，沒想到被原PO嫌棄成這樣，相當不開心。(圖／翻攝自爆料公社)

2020到來，也是大部分企業辦尾牙抽獎的歡樂時刻，但有一名員工將尾牙菜色上傳網路抱怨，其中一道「白吐司」更讓他大酸「原來科技公司尾牙菜色，就是這麼樸實無華」，網友看到照片後紛紛表示「現在人都不認得名菜了嗎」、「那是金華火腿吧」。

一名網友在臉書《爆料公社》PO出一系列尾牙菜色照片，表示自己在科技公司上班，沒想到尾牙菜色這麼誇張，連白吐司都端上桌，好歹放片煎蛋，其他菜色包括手扒雞、菜頭粿、烤魚和芝麻餡餅也被批評的體無完膚，直呼公司也坳太兇。

PO文引起網友熱議，有網友附和：「看了真的無感」、「好廉價的感覺」，但也有人說：「至少你有尾牙，我們公司都取消了」、「那是金華火腿的吐司吧」、「現在年輕人連名菜都不認得了嗎？」、「看起來滿好吃的啊」、「這是港式餐廳料理吧，每道看起來都滿貴的啊」。

業者得知此事後，也氣得喊冤，直說白吐司中間主菜是金華火腿，手扒雞也都是用熱油慢慢淋上去，才能保持外酥內嫩，不但費工又費時。業者表示，店內師傅看到自己用心處理的菜色被嫌棄的一無是處，相當不高興。

(中時電子報)