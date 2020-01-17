壽山巖觀音寺櫻花連年吸引滿滿人潮。(蔡依珍攝)

龜山區壽山巖觀音寺春節疏導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

北桃園信仰中心、三級古蹟龜山區壽山巖觀音寺每逢春節都會吸引大量人、車潮，信徒、遊客都會祈求神明保佑，為因應1月25日至29日人車，以及周邊主要道路萬壽路二段壅塞狀況，龜山警方動員警、民力將於主要路口加強疏導交通，並規劃分流疏導、截流管制等作為，紓解可能交通壅塞狀況，並且已先期溝通廟宇及相關單位建立路況廣播通報機制與電子看板佈告活動訊息，讓民眾充分了解路況。

為有效疏導車流，萬壽路二段實施交通管制時，建議萬壽路往迴龍方向駕駛人，北上往三重、新莊、樹林或南下往桃園駕駛人改道東萬壽路。

往桃園區方向駕駛人已進入萬壽路二段靠近壽山巖觀音寺如遇壅塞或車流量大，請駕駛人至萬壽路二段309巷(或國園街)左轉再右轉東萬壽路往南桃園方向行駛；萬壽路二段往迴龍方向至東萬壽路口時，將用交通錐調撥專用車道，適時實施交通管制，欲往壽山巖遊客請走內側車道，往迴龍方向駕駛人請走外側車道，以引導駕駛人行走方向，避免塞車。

龜山分局建議民眾於春節期間前往壽山巖觀音寺遊客，盡量能以騎乘機車方式或搭乘大眾運輸公車前往，可發揮機動性大幅縮減塞車等待時間，有助於自身行程安排；如開車前往時，請停靠於廟方備妥之萬壽路停車場，搭乘接駁車進入壽山巖觀音寺。

春節期間廟會活動場面盛大、人車眾多，交通壅塞情形勢必無可避免，請遊客配合警方交通疏導動線行駛。相關交通管制措施係警方為疏導大量人、車流，以避免周邊道路嚴重壅塞，屆時如造成短暫出入不便，望民眾體諒警方為民服務之用心。

(中時 )