沙加緬度國王隊今年戰績不甚理想，新任總教練Luke Walton可能要負很大責任，因此許多球迷相當懷念原本的教練Dave Joerger，而美國的知名記者在節目中爆料，Dave Joerger會被開除跟他原本想選Luka Doncic有關。

《The Athletic》知名記者Sam Amick參加節目，期間談到Dave Joerger遭到開除的內幕，認為因為Dave Joerger非常勇於表達自己想法，因此跟總管Vlade Divac產生了嫌隙，最後遭到開除。

在去年選秀會上國王隊選了Marvin Bagley，不過當初Dave Joerger親自試訓他之後，強烈表達自己想選Luka Doncic的意願，但最後國王隊並沒有聽進這個建議，堅持選下當年選秀地板較低的Marvin Bagley。

當然若是以目前的成績來看，Luka Doncic確實是較為出色的球員，甚至被譽為能夠比肩詹皇的球員，但確實多少有點馬後炮的嫌疑。但若是從帶隊成績來看，Dave Joerger確實較為出色。

若是有關注國王隊表現的球迷一定能夠發現，在調教球員方面Luke Walton確實有他的缺點存在，去年打出不錯成績的DeAaron Fox、Buddy Hield今年表現都有點下滑，尤其是在進攻選擇方面，變的衝動許多，而且長人使用方面也是另一個問題。

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(中時電子報)