台北101購物中心2019年在沒有陸客回流下，透過全年包括觀景台降價等至少百場活動帶動驚人消費力與人潮，去年業績不僅從前年的146億突破150億元，且人潮成長7％，穩占北市零售百貨王。

101購物中心營運長朱麗文指出，101精品占比大，尤其是珠寶、腕表品牌大店囊括全球50大，以去年整體業績來說，成長最大仍是精品時尚包括GUCCI、Dior等，其次才是珠寶腕表，不僅帶動業績成長，會員數與交易筆數亦同步增長。

瞄準農曆新春期間的觀展與旅遊風潮，101即日起至2月9日，結合藝術、色彩、旅遊、新年四大元素，全館限定期間變身為「台北101國際機場」，並於館內四樓都會廣場世界之環打造巨型私人專機，結合真實模擬飛行體驗，創造專屬包機場景，提供在地體驗包機環遊世界101個城市夢想之旅。

此外，101也貼心準備三重購物方案，新春檔期間來館消費最高可享7％回饋，在環遊世界中，輕鬆購買全球潮流精品。包括台北101會員專屬滿額點數滿5萬元即贈2,000點101 Point，限量2,000份、滿10萬元贈4,000點101 Point，限量1,000份。

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