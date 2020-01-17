終於要下跌了！在美伊關係緩和、國際原油庫存充足下，下周國內油價預估要調降每公升0.6到0.7元。這是歷經一個月油價連漲後，首次回檔下修。95無鉛汽油每公升牌價會落在28.6到28.7元。

下周一到加油站加油，一般汽車油箱平均加滿50公升，預估可以省下30到35元，對荷包不無小補。國內油價從去年12月中一路調升，共漲了4次，95無鉛每公升爬升到現在的29.3元，破29元大關。

所幸美伊緊張關係暫時趨緩，加上美國能源總署EIA近日發布庫存原油達2個月新高，使得中東指標原油均價跌到每桶64.68美元，較上週低了5％。依據國內浮動油價機制，下周國內汽柴油每公升可望降價0.7元。不過因為美中簽署第1階段協議、美國參議院通過《美墨加協定》修訂，有助原油反漲，也可能縮減降幅。

預估下周降價後，92無鉛每公升新價預估為27.1元，95無鉛28.6元，超級柴油落在25元。油價價位回到一個月前水準，但仍不算低。

中油表示，在美伊衝突減低，供給又過剩下，研判本周國際油價回軟後，近期會呈趨於平穩狀態。雖然美陸貿易第一階段簽署有助景氣回溫，但應該不至於讓油價大幅回漲，估計短期油價應該是小漲小跌現象。

(中時 )