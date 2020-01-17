日皇胞弟秋篠宮的長女真子和原本準備訂婚的男友小室奎的婚事被擱置了2年，有日媒報導，兩人還是經常利用手機社群聯繫，若再得不到日本皇室的祝福，也可能選擇像英國哈利王子和妻子梅根一樣的路，放棄皇族身分追求自由的愛情。

日本《PRESIDENT》電子報報導，秋篠宮去年11月在生日記者會上未提及真子結婚的問題，僅表示「應該會有什麼發表吧」，當時就出現各種揣測，有日本記者猜，兩人應該還是會訂婚、結婚吧。

小室的母親與前男友的金錢糾紛讓真子的結婚計畫受阻，媒體還扯出小室生父自殺等問題。就連小室已遠走他鄉，到紐約留學準備考律師執照，日本八卦媒體仍不斷出現中傷小室的報導。儘管如此，小室和真子兩人似乎沒有變心。

報導指出，宮內廳應該掌握了兩人在社群上的聊天記錄及電郵內容，卻完全沒有傳出兩人要分手的消息，可見得兩人的情意比想像中還要濃烈。

今年初的《女性SEVEN》週刊報導，宮內廳向小室提出「希望他不要回國」的要求。若真是如此，反而會該兩人產生似羅密歐與茱莉葉一樣的心理。

報導分析，依日本《皇室典範》的規定，15歲以上的女性皇族只要經皇室會議同意，可以自願放棄皇族的身分，所以真子也可以選擇脫離皇籍，不領皇室補助，與小室結婚。真子與小室同齡，兩人明年都將30歲，女孩想在30歲以前結婚是很自然的事。

最新1期的《文藝春秋》雜誌推出「真子不放棄小室圭」的專題報導，報導指出，小室與真子交往之事原本得到秋篠宮夫妻的祝福，但兩人宣布即將訂婚的消息後，日本週刊一連串的爆料，讓秋篠宮夫妻認為小室不誠實而開始激烈反對，還傳出真子與母親反目的消息，只有真子的妹妹佳子對外表示，「希望能實現姊姊的願望」。

報導指出，秋篠宮夫妻應該也不想把女兒逼入絕境，可能最後還是會如女兒所願。如果真子宣布要和小室圭結婚的話，相信日本國民也會給予祝福。

(中時電子報)