號稱「行走CD」的歌手JJ林俊傑兼具創作及歌唱實力，唱紅不少膾炙人口的歌曲，擁有許多歌迷追隨。近日有一名粉絲到他公司樓下拍照打卡剛好被他偶遇，他「反向打卡」，讓粉絲直呼「被拍的女孩好幸福啊！」

照片中，一名女粉絲站在林俊傑公司樓下拍照，反被林俊傑拍下來上傳到微博，並在微博寫下「你來打卡，我也來打卡！」貼文曝光後，網友紛紛留言表示「他好寵粉誒，不是粉也覺得他和粉絲是雙向箭頭！」、「被林俊傑偷拍的女人啊」、「小姐姐太幸福啦！出現在自己愛豆的相機裡」、「林俊傑真的太好了！」

林俊傑拍下到公司打卡的女粉絲，反向打卡。（圖／翻攝自林俊傑微博）

林俊傑拍下到公司打卡的女粉絲，反向打卡。（圖／翻攝自林俊傑微博）

其實林俊傑寵粉行為不只這一件，他先前和助理吃午餐時，就曾眼尖發現一名剛走進餐廳的女生，身上穿著「林俊傑」國際歌友會VIP會服，但這名女粉絲卻沒有注意到林俊傑也在旁邊用餐，於是林俊傑走向女粉絲的座位詢問能不能跟她合影，粉絲抬頭一見是偶像本尊，激動落淚大喊「天啊！」，相當幸運。

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(中時電子報)