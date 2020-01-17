中央氣象局表示，受大陸冷氣團影響，今晚至明天(18)清晨中部以北及東北部有下探12度可能，冷氣團將持續影響到周日(19)，下周二到除夕將是穩定的好天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，今晚到明天清晨可能僅有10度左右低溫，建議適時添加衣物、注意保暖以免受涼；明天白天北部、東北部及花東地區約17-19度，台東約21-22度，中南部23-25度。

陳伊秀指出，明天基隆北海岸、大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，白天水氣逐漸減少，除了東半部地區、基隆北海岸及大台北山區偶有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴的天氣，冷天氣將持續到周日(19)早上。

下周二(21)至周五(24)環境風場轉為偏東風或偏東南風，氣溫回升明顯，各地高溫約25度-28度，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有局部短暫雨，因此除夕前將是穩定好天氣。

台南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至9級強陣風，沿海風浪大；基隆北海岸仍易有突發性的大浪發生，海邊活動或海上作業應注意安全。

環保署空氣品質預報顯示，明天環境風場為東北風，南部地區位於下風處，須注意污染物累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

(中時 )