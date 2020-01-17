大陸國家統計局發佈2019年經濟年報數據顯示，截至2019年末，中國大陸總人口突破14億人，為14億5萬人，比上年末增長467萬人。2019全年出生人口1465萬人，人口粗出生率為10.48‰，更值得注意的是生育率已低於1.5。

對比2018年數據發現，2019年全年出生人口數量比上年減少了58萬。2018年全年出生人口1523萬人，比2017年減少200萬人。生育率已低於1.5。生育率是指育齡婦女一生所生出的小孩數，育齡標準一般以15歲至44歲或49歲為準。

「比2018年減少了58萬，按去年出生率推算，總和生育率已低於1.5。1.5被認為是一個臨界點，低於1.5屬於很低的生育水平。在這個生育水平上，人口負增長極有可能在2025年左右出現，未來老齡化的程度會進一步加劇。」南開大學人口與發展研究所李建民教授表示。

全國出生人口數量變化受到育齡婦女總量、育齡婦女年齡結構和生育率變化的影響，雖然在不同時間段發揮主要作用的因素不同，但是育齡婦女的數量較少決定 了出生人口數量的基礎。根據2010年的全國人口普查數據，不考慮死亡和遷移，2010～2020年，全國育齡婦女總量將由37978萬人減少到33387萬人，處於生育旺盛期（20～29歲）的婦 女占育齡婦女總量的比例由29.91%下降到24.75%。從過去的經驗及全面兩孩政策實施效果看，生育率不會大幅提高。

與持續減少的出生人口相應的是高速老齡化，這是未來發展的極大挑戰。

2017年，大陸65歲及以上人口已達1.6億，預計到2050將達3.9億。一般認為，65歲及以上人口比例在7%以上為老齡化社會，14%以上為深度老齡化，20%以上為超級老齡化。從老齡化過渡到深度老齡化，法國用了126年、英國46年、德國40年、日本25年（1970-1994年）；從深度老齡化到超級老齡化，德國用了36年（1972-2008年），日本用了21年（1995-2006年）。

(中時電子報)