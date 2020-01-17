美國股市延續2019年的強勁漲勢，2020年開年以來美股迭創新高，但美國銀行（BoA）指出，以本益成長比（PEG）指標來看，美股高估程度至少為30多年來最嚴重。

美銀指出，投資人願意支付的股價與長期獲利成長預期比率，現已來到歷史高點紀錄。標普500指數的本益成長比目前達1.8倍，遠高於長期平均的1.2倍，創下美銀自1986年開始追蹤該項數據以來最高紀錄。

本益成長比的計算方法，是本益比除以預期每股盈餘（EPS）長期成長率。若本益成長比大於1，代表股票或股市遭到高估。

本益成長比的概念是以投資人對長期企業獲利預期，來判斷股價是貴還是便宜，顯示股價應該下降，或是獲利成長需大於預期。

此外，美銀指出，標普500指數目前的本益比達18.4倍，此為2002年來最高水準，意味著投資人願意為企業獲利支付的價格，創下將近20年來最高。

美銀先前預測標指2020年底可望升至3,300點，但開年不到一個月便已達標。標普500指數繼2019年勁升29％後，2020年開年以來連番刷新高點紀錄。拜中美簽定第一階段貿易協議，以及美國經濟數據報喜所賜，標指16日跨越3,300點大關。

美銀首席股票量化策略師蘇柏曼尼安（Savita Subramanian）表示，標普500指數可能已經漲不動了，標指已經提前實現全年漲勢，有可能出現本益比倍數壓縮（Multiple Compression）。

美銀並不是唯一擔心美股過熱的華爾街投行。高盛日前在報告中指出，美股市值占國內生產毛額（GDP）比率已經升至歷史新高。

此外，由諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）提出的席勒平均本益比（CAPE），已經接近2000年網路泡沫以來最高水準。

(工商 )