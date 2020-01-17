為因應高齡社會來臨，響應政府長照政策，合庫銀行秉持業務靈活創新態度，領先同業於2015年底推出商業型逆向抵押貸款產品－「幸福滿袋貸款」，是合庫銀行為實現企業社會責任，於兼顧公益、銀行業務及實務可行性下所研訂的貸款，可協助年長者獲取生活安養所需資金，落實在宅安老及維持有尊嚴品質的老年生活。

合庫銀行統計，截至2019年12月底，合庫銀行累計核貸件數1,610件，核貸額度95.57億元，承作金額高居國內金融機構之冠，市占率超過四成。

合庫銀行董事長雷仲達表示，企業的核心價值除了追求盈餘績效與提高股東利益外，落實企業社會責任更是責無旁貸。

合庫銀行積極響應政府政策，領先推出商業逆向抵押貸款產品，善盡社會責任，創造金融服務新價值，亦獲台灣金融研訓院第8屆台灣傑出金融業務菁業獎－「最佳消費金融獎」特優獎項。

2026年台灣將進入超高齡社會，該如何因應未來趨勢，合庫銀行指出，合庫銀行持續推展以房養老「幸福滿袋貸款」，申貸手續簡便，年滿60歲提供名下單獨所有房地為擔保，均可申貸，額度核准後，就可每月穩定領取一定金額，至少到95歲，讓銀髮長者享有尊嚴及品質的老年生活。

合庫銀行並首開創舉推廣「共生宅」，推出銀髮安養機構的「四合一」創新多元信託，將包括租賃權、不動產開發、預收款、安養等四種不同類型的信託整合，可藉由以房養老「幸福滿袋貸款」每月撥款資金，用以繳付安養機構費用，提供年長者更多元的居住選擇，創造年長者、中小型業者、銀行及政府四贏局面。

合庫銀行將持續推廣以房養老、落實在宅安老，協助年長者規劃優質退休生活，以實踐企業社會責任。相關以房養老業務，可到合庫銀行官網查詢，或合庫銀行全國各分行洽詢。

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