聯合國最新報告指出，貿易爭端曠日持久，加上國內投資縮手，2019年全球經濟增幅倒退至2.3％，寫下十年來最差紀錄。2020年經濟雖可望回溫，但萬一貿易戰或地緣政治惡化打亂復甦腳步，成長率恐進一步放緩。

聯合國16日發布《2020世界經濟情勢與展望報告》（World Economic Situation and Prospects 2020），預估今年全球成長率能從去年的十年低點回升到2.5％，2021年再加速至2.7％。

但聯合國報告提醒，倘若貿易對峙、金融動盪及地緣政治緊張情勢升高，恐使經濟復甦亂了套，今年全球成長率將因此減速到只剩1.8％。

報告警告，全球經濟若持續放緩，「恐有礙根除貧窮、提高生活水平、創造可觀就業機會等目標的進展。」

聯合國對今明兩年全球經濟成長率的預測，明顯不及2017年的3.2％、2018年的3％。一年前，聯合國尚預期2019、2020年的全球經濟增幅在3％左右。

報告指出，去年2.3％的全球成長率，是自2008～2009年全球金融危機以來的最差表現。所有主要經濟體皆見擴張減速，各大洲經濟無不放緩，只有非洲除外。

據聯合國分析，國際貿易流和全球製造業活動急遽衰微，此外在關稅加碼及貿易政策朝令夕改之下，商業信心每況愈下，大多數地區投資縮手。

儘管全球經濟遭逢重大逆風，東亞仍為擴張最快的區域，是全球經濟成長的最大支柱。不過聯合國預估，今年東亞地區經濟成長率，料由去年的6.1％放慢到6％，明年還將減至5.9％。

(工商 )