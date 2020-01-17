勞動部勞動力發展署為鼓勵訓練機構與企業優化訓練內涵，縮短訓用落差，提升產業人才規格，即日起已開始受理申請補助發展職能導向課程，每一課程補助新臺幣30萬元，並以不超過申請總經費50%為原則，最高補助100萬元。

發展署表示，依法設立或登記的學術團體、專業機構、工業團體、商業團體、工會、協會、學校、培訓機構及公司等單位，符合依法設立登記滿1年以上、無欠繳應納稅捐情事（申請截止日前1年內）、通過人才發展品質管理系統（TTQS）評核達銅牌以上（且於有效期限內）等資格條件，均可提出計畫申請補助。

申請補助發展之職能導向課程，如為配合國家重點產業，如行政院「五加二」產業創新計畫(綠能科技、智慧機械、亞洲•矽谷、生技醫藥、新農業、循環經濟)、人工智慧及數位經濟等領域優先補助。

發展署進一步說明，108年已受理申請72案，其中，公協會約占56%、企業約占27%、學校約占17%，歡迎各界檢附申請書及計畫書踴躍申請補助發展職能導向課程，培育符合職場需求之專業人才。

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(中時電子報)