2020台北燈節將在2月8日元宵節當天於臺北東、西區登場，台北捷運在連結燈節南港與西門東、西兩大主展演區的板南線，特別設計了一列2020台北燈節專屬彩繪列車，在這列燈節專屬列車的其中4節車廂內，彩繪一個與鼠年燈節有關的故事，從今（15）日起每天早上6點起在板南線準時發車，提前為台北燈節暖身，2月8日開始也將帶著大家一起逛燈節。

貓咪偷走了老鼠的起司燈節入場券，為了奪回自己的入場券，老鼠追著貓咪好久好久，從西區跑到東區看了各式風景。直到抵達會場才發現，原來貓咪只是想和自己逛燈節！熟悉的「躲貓貓」遊戲，似乎總是你躲我追或你追我跑的玩法，貓咪與老鼠很難「在一起」好好相處，但今年鼠年的台北燈節，就是要把大家拉「在一起」！

觀光傳播局劉奕霆局長表示，西門主展演區的《躲貓貓》主燈秀，描述的就是一個大貓咪與泡泡鼠在鼠年與在一起遊戲的溫馨童趣故事，而西區的西門町也是靠著台北捷運板南線，把東區的南港展演區連結在一起，讓民眾在燈節期間能夠東、西區一起逛逛，台北捷運板南線的這列台北燈節專屬列車，車廂內的彩繪也是這樣的故事精神，貓咪咬著起司來找在吃著團圓年夜飯的老鼠家族一起玩，老鼠們的天鼠街還有西貓町都在這列天馬行空的車廂裡；彩繪故事中隱藏了今年燈節各燈區作品的意象，民眾可以在燈節期間找尋對照看看，《躲貓貓》、《展風神》、或是其他燈區作品隱藏在車廂彩繪中。

今（15）日上午6點首班燈節專屬列車從頂埔站開出時，知名直播平台17直播也派出知名直播主、同時也是好事聯播網知名DJ圓圓在17官方帳號「17media」為2020台北燈節北捷專屬列車進行開箱直播，半個小時與通勤民眾一起搭乘捷運的直播過程，吸引了超過3萬人次在線觀看。DJ圓圓過去曾多次擔任各地燈節主持工作，對燈節活動相當熟悉，她為在線上觀看直播以及與捷運上通勤上學的民眾介紹今年台北燈節的特色，為即將到來的台北燈節暖身。

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(中時電子報)