美國職棒大聯盟太空人作弊一事，雖然懲罰已經出爐，而幾位總教練及總管也都已經被開除，但道奇隊可能還是無法嚥下這口氣，當時連續兩年在世界大賽輸球，且對手都有牽扯在作弊事件當中，因此就有洛杉磯市議員想在議會中投票表決，讓世界大賽冠軍回到對的地方。

2017、18年時，道奇隊在世界大賽中分別遭遇到太空人、紅襪，皆以輸球收場，但是這兩隊都有人牽涉在作弊事件當中，也因此許多人替道奇打抱不平，洛杉磯市議員Gil Cedillo也是其中一員。

洛杉磯市議員Gil Cedillo對《洛杉磯時報》表示，他認為當時道奇是當時聯盟的最強球隊，但卻輸給作弊贏球的對手，而太空人只要繳交500萬美金，對於到其來說是相當不公平的。

所以Gil Cedillo決定在市議會提出投票表決，請求MLB官方撤銷2017、2018年太空人、紅襪的世界冠軍頭銜，改頒給道奇，但以聯盟目前的處理態度來看，這項投票就算通過，官方是否會重視也很難說。

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(中時電子報)