許多家長都是萬般寵愛自己的孩子，但中國大陸四川卻有一名狠心的父親因為重男輕女的思想作祟，將一枚長約5公分的針插入女兒的腦門，企圖殺死她，最後被判11年有期徒刑。

據陸媒《紅星新聞》報導，妻子陽小惠回憶，她是經人介紹後認識丈夫，第3天便結婚。然而2人的女兒萍萍1998年11月出生時，因體位不正，經人工呼吸後才生還。隨後，在孩子出生不到40天，夫妻倆便外出打工，把女兒交給外婆照顧。

陽女照顧女兒。（圖／翻攝自紅星新聞）

然而令陽女頭痛的是，女兒到了4歲多仍不會走路和正常說話，且出現智力低下、反應遲鈍、時常高燒不退的情況，就連幼稚園老師都建議陽母將孩子帶回，最後，陽女在其他人的建議之下，決定帶女兒到醫院檢查，沒想到竟發現，女兒腦門中有一枚長約5公分的針。

她原先懷疑是婆婆弄進去的，「因為婆婆曾讓我打掉已懷7個月的女兒，但我打電話回去詢問，婆婆不承認。」陽小惠此後帶著女兒回到四川，在成都接受治療。治療期間，她向媒體求助也報警，希望弄明白真相，「女兒做手術前，我叫老公去借錢，他就失蹤了。」

直到2010年警方找到曾姓丈夫，他才坦言當時因重男輕女的思想，認為生女生就是賠錢貨，所以在女兒出生後3天便在她的腦門插入5公分的針，沒想到女兒卻沒死，當時他將此事告知母親，母親相當生氣，但基於愛子心切，所以隱瞞此事，也未及時送孫女去治療。最終曾姓丈夫因蓄意謀殺女兒，遭判11年有期徒刑，而他近日三獲減刑已刑滿釋放。

(中時電子報)