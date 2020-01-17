廣受好評的 My Emirates Pass 季節限定優惠回來了！阿聯酋航空再次推出冬季特別企劃，將登機證搖身一變成為旅客的專屬貴賓卡，憑證可於阿拉伯聯合大公園當地超過500家商店享受高達五折的優惠。

今日起至2020年3月31日搭乘阿聯酋航空或在杜拜轉機的旅客，只要於合作的熱門主題樂園、餐廳、飯店及商店*，出示登機證以及護照等有效證件，即可獨享各項優惠內容。除了知名的國際時尚品牌與頂級美食饗宴折扣，也可以實惠價格體驗多項戶外休閒活動，以及豪華SPA療程紓解身心。‎

阿聯酋航空杜拜商務產品部副總裁Mohammad Al Hashimi表示：「很開心今年冬天能夠再次推出My Emirates Pass企劃，身為全球第四旅遊大城，杜拜持續以新的景點和多樣化的休閒娛樂活動驚豔各國的旅客，我們希望藉由這項企劃提供阿聯酋航空的旅客更超值的當地體驗，也期許未來持續與合作夥伴密切合作，為旅客帶來最好的服務。」

杜拜全年陽光明媚，擁有一望無際的海灘度假勝地、以及視覺與味覺兼具的美食佳餚，適合闔家造訪。身為全球購物天堂，杜拜擁有超過上百家的商店，搭配My Emirates Pass的折扣，讓旅客買到停不下來。

阿聯酋航空以杜拜為樞紐，促進並活化85個國家和地區超過159個航點的觀光旅遊與貿易交流。機艙內設有屢獲肯定的ice機上娛樂系統，旅客可觀賞超過4,500個豐富多元的頻道。另外，全艙等的旅客皆可享有20MB的免費WIFI服務。阿聯酋航空持續以最優質的產品和服務，希望讓每一位旅客感到賓至如歸。

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(中時電子報)