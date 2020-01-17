繼臺北市與布拉格市締結姐妹市關係後，為增進臺北與布拉格的觀光旅遊合作模式，促進雙方的旅遊發展，兩市同時於當地時間109年1月13日在捷克布拉格市政府簽署觀光合作備忘錄（MOU），期於臺北市與布拉格之姊妹市關係架構下，進一步加強雙方觀光合作關係。臺北市政府觀光傳播局劉奕霆局長表示，北市觀傳局積極推廣國內外觀光品牌行銷，此次MOU的簽署，也為臺北市觀光國際合作建立了嶄新的里程碑。

本次MOU之簽署，象徵雙方凝聚合作共識的開始，未來兩地將強化觀光及獎勵旅遊等項目的溝通與實質合作，共同努力行銷兩市觀光產業，並提升雙方市民的互動與了解。此次為臺北市觀光品牌國際推廣合作建立嶄新里程碑，未來將持續結合臺北市會展、觀光及文化資源，向國際間推廣臺北優勢，並持續推動與其他國家及城市觀光會展推廣機構擴大合作，以合作取代競爭，開創新局。

布拉格已有超過千年的城市歷史，充滿各歷史時期的名勝古蹟與各種藝術風格的建築瑰寶，是世界上參觀人數最多的旅遊城市之一，而臺北市於2019年全球最大旅外人士網站InterNations公佈「2019年全球最適合居住和就業的城市」中榮登榜首，並被國際會議協會（ICCA）評選為2018年全球排名第20的國際會議城市，兼具傳統與現代結合的特色，展望未來，透過臺北與布拉格在觀光資源上的強強聯手與互補合作，期能帶動並提升臺北的國際觀光定位及旅遊人口的進一步成長。

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(中時電子報)