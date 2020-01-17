三立集團於17日晚舉辦集團年度尾牙，今年現場席開143桌，員工、貴賓及藝人超過1,800位共同參與，三立集團總經理張榮華在尾牙宣布去年成績不俗，仍在逆境突破成長，2020年預計投入10億在戲劇、節目以及新媒體自製內容上，同時也公布今年年終最高2.3個月，共計將發出破億年終獎金。

張榮華為了尾牙舞蹈苦練多時，看他跳得游刃有餘，十足的老當益壯。（圖／彭子桓攝）

除了自家藝人輪番上陣表演外，張榮華以身作則、自我突破，首度在尾牙中挑戰最潮的Kpop舞蹈，64歲的他在台上跟著舞者賣力熱舞，炒熱全場氣氛，帶著全體員工一起嗨，最後大方狂灑紅包，讓員工笑嗨嗨，狂讚大喊「安可」。

張榮華豪氣灑紅包。（圖／彭子桓攝）

張榮華自組159天團大跳潮舞，引領8位舞者賣力狂跳，讓現場1800人大聲尖叫。大家驚奇的是，張榮華連跳三首歌，長達10分鐘，員工大喊「榮華歐巴體力太強」，也期待起明年再看到老闆表演。

幸運員工中了40多萬的現金獎。（圖／彭子桓攝）

三立集團「庚好運 2020好事鼠於你年終尾牙」由邵大倫與陳小菁主持，邀請到表演藝人包括畢書盡、丁噹、鼓鼓及八三夭以及台八演員陳子玄、璟宣、吳東諺、林萱瑜、劉至翰、余秉諺下海演出精彩歌舞。而尾牙當晚眾星雲集，曾國城、黃少祺、陳冠霖、李燕、澎恰恰、許效舜、苗可麗、楊子儀、黃靖倫、大牙、吳思賢、言明澔、黃云歆、林思宇、納豆、黃鴻升、王宇婕、禾浩辰、蔡黃汝等近百位藝人出席。

《炮仔聲》演員群上台表演。（圖／彭子桓攝）

陳子玄穿著露腰上衣、短褲上台熱舞表演，笑稱：「是2020年大突破。」她去年與陳建隆簽字離婚，4年婚姻劃下句點，她今（17日）出席三立尾牙，談到2歲兒子恩恩，確診遲緩兒後，一直有在做物理、職能治療，她跟陳建隆常為了兒子碰面，一起帶兒子看醫生、親子互動，給孩子的愛不會變少。

陳子玄大秀小蠻腰。（圖／彭子桓攝）

她跟陳建隆離婚後互動良好，也會通電話或許關心，「我們像很熟的好朋友、家人，類似跟哥哥講話的感覺。」單身的她目前沒有追求者，心思先放在小孩與事業上。

獨子恩恩由她跟陳建隆共同扶養，平常則給婆婆照顧，因為智能發展仍落後同齡小孩，目前暫停服用癲癇藥，讓腦神經冷靜，有比較幫助學習，但她也擔心恩恩再度癲癇發作，5歲時會照腦波斷層徹底檢查。

出道時受到三立幫助，天團八三夭在三立尾牙開唱。（圖／彭子桓攝）

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(中時電子報)