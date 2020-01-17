六甲區多功能運動公園兒童遊戲區地墊整修日前已完工，17日正式重新啟用。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市六甲區多功能運動公園兒童遊戲區地墊整修日前已完工，17日正式重新啟用，許多去運動民眾也發現公園多了許多棒棒糖、餅乾、糖菓屋等藝術裝置，色彩繽紛非常吸睛，已有許多人帶著小孩去拍照打卡。

六甲區多功能運動公園於2014年4月24日開幕，啟用後為市民休閒、散步、運動及打球的好去處，尤其兒童遊戲區為親子互動好場所，該區彈性地墊已使用5年多，經烈日曝曬雨淋，大部分地墊已脫落凸起，影響市民安全。

公所向市府爭取147萬元經費整修，彈性地墊設施已於1月14日完工，並於1月17日正式重新啟用，提供居民更安全舒適的親子活動空間。

民政局長顏振標指示，適逢農曆過年即將來臨，要讓市民有過年氛圍，區長陳啓榮為營造公園新環境，趁兒童遊戲區彈性地墊完工前，特別向市府環保局美術班商借糖菓屋環保裝置藝術，設置於和平街口草坪，營造童話世界，供親子拍照打卡點。

陳啓榮也邀請全國民眾來六甲一日遊，參訪「2020繽紛落羽松—浪漫曾文游」，吃六甲在地美食，親子體驗農村悠閒生活，更進一步認識大自然，營造親子關係，在林鳳營車站、故事館至落羽松林一連串環保裝置藝術可供拍照打卡，今年六甲區過年旅遊景點值得大家期望。

(中時 )