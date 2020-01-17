總統蔡英文成功連任，母校倫敦政經學院（LSE）當地時間15日在官網發新聞稿恭賀。網路節目主持人彭文正卻說，魔鬼藏在細節中，發現該稿恭賀稿竟用前倫敦政經學院法律博士生稱呼，質疑蔡沒博士學位。

彭文正在《政經關不了》指出，倫敦政經學院(LSE)之前恭賀蔡英文當選的新聞稿，文中

用前博士班學生，彭質疑蔡英文沒博士學位，不然不會使用這樣的英文寫法，他不知蔡在其他地方是否有榮譽博士，但絕不是LSE博士，只是LSE的學生，而寫這篇新聞稿的人很清楚 ，不想被呼嚨去寫博士。

他點出，LSE文獻上過去稱呼有念書沒畢業的人，就叫LSE PhD student。他質疑LSE該新聞稿是丟出求救信號，它把英文拆成兩個結構，第一是Former LSE PhD Law student，這是LSE背書的，翻成中文是「前倫敦政經學院法律博士生」；第二是」Dr.蔡英文重新再當選了....。」前面是LSE背書的，後面它就不背書了。

彭文正舉例說，LSE曾恭賀歐盟主席烏爾蘇拉.馮德萊恩，她曾在LSE就讀經濟1年，但沒有拿到博士學位，所以她是Former LSE student；蔡英文則是Former LSE PhD Law student。

(中時電子報)