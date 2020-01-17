國立台北大學為配合二期學生宿舍新建，特地再2019年底舉辦新宿舍命名票選，讓學子們共襄盛舉，目睹新大樓的誕生。而日前公布票選結果，「是在哈樓」獲得715票支持，拿下第一名。經過北大校方綜合命名意涵與票選結果考量後，昨（16）日公布宿舍最終命名為「辰曦樓」，至於「是在哈樓」則作為地下一樓活動空間名稱。

北大因應新宿舍即將落成，特地舉辦命名比賽，且意外成為校園內熱議話題，而學生創意命名「是在哈樓」、「瘋狗棟」等名詞也成為網路上討論焦點。但經過校方行政程序決策後，還是以較具意義的「辰曦樓」作最終命名結果。

據北大校方透露，提議「辰曦樓」的法律系一年級的藍同學表示非常意外，「沒想到大家都喜歡這個名字！」有鑑於校內目前已有三棟宿舍分別叫作「曉日、皓月、繁星」，藍同學認為這次命名不但可以湊齊「日月星辰」，更指出當初在書上看到「辰曦」一詞時，就覺得非常優美，他期待未來入住晨曦樓的學弟妹可以更陽光。

此外，在這次票選最令人驚艷的「是在哈樓」命名者，資工二的鄭同學則表示，當初只是抱持好玩心態，和室友隨意討論出來的結果，沒想到如此受歡迎關注，其實非常意外。鄭同學解釋，當初只想參加抽獎，因此連命名意涵也沒有多加解釋，沒想到卻因為較早投稿而列在選項開端，不但馬上引起熱議，更一舉吸走了許多票。他更自嘲「沒想到無心的動作會變成這麼大，以後做事要三思啊！」

鄭同學並不在意最終命名結果，他認為若換個角度，這次活動能夠引起全校熱烈討論，促進同學參與，「看到大家參與公共事務有很大的熱度，這樣也很開心啊！」雖然在最終，網友和北大同學呼聲最高的「是在哈樓」並不能為新宿舍成功命名，但是北大校方經過考量以後，決定將「晨曦樓」的地下一樓活動空間叫作「是在哈樓」。

二期宿舍命名競賽獲得師生們熱烈響應，統計共收到239則命名提案，近2000人參與投票。目前整體施工進度順利，已幾近完工，目標九月份新學期開學就能開放入住。

(中時電子報)