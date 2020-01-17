高雄楠梓餐廳火警 民眾圍觀和造成交通阻塞 22:342020/01/17 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄楠梓餐廳火警 民眾圍觀和造成交通阻塞 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市楠梓區德賢路一家餐廳發生大火，由於近鬧區及下班時間，一度引起民眾圍觀和造成交通阻塞，火勢約1個小時控制，初步清理火場無傷亡。 高雄市消防局於下午近5時獲報，位於德賢路的這家餐廳發生大火，立即調派26車和79名消防員趕往搶救，滾滾濃煙嚇人，經救災人員布設水線灌救，火勢約於晚間6時控制，目前清查無人員受困和傷亡。 (中時電子報) #餐廳 #民眾 #圍觀 #德賢路 #發生 也許您會感興趣 推薦閱讀 新生代男神深情對唱 歌后那英發生「大型演出事故」跪地！ 11:352020/01/13 娛樂 台18線發生貨車、機車對撞事故 騎士當場失去生命跡象 17:122020/01/13 社會 曝吃尾牙地點 問：有人比他慘？ 17:132020/01/13 日常 台中混凝土車機車擦撞 騎士捲輪下亡 22:262020/01/13 社會 得胰臟癌等同判死！這些狀況出現要警覺 10:472020/01/14 生活 廣東珠海石化廠發生爆炸 現場火勢仍未撲滅 15:482020/01/14 兩岸 工業區過年易發生火警 桃消防局出動熱顯像儀檢查 18:572020/01/14 社會 Uber Eats快閃餐廳送上人氣名菜 初一起發紅包搶外送商機 15:302020/01/15 科技 網紅餐廳九毛九港股掛牌 首日飆漲56％ 04:102020/01/16 全球財經 新疆阿克蘇庫車市發生5.6地震 暫無傷亡報告 18:522020/01/16 兩岸 社會熱門新聞 結婚2周 警察上門逮人才知嬌妻「帶把的」 - 社會 女軍官陪人夫跨年激戰一小時 正宮門外心淌血 - 社會 我月薪5000！帥哥說後24名正妹全熄燈 聽完下一句…捶心肝 - 社會 國軍女主播偷吃人夫遭逮 國防部：記大過列汰除 - 社會 國軍女主播淪小三 清境跨年遭捉姦在床 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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