高雄市楠梓區德賢路一家餐廳發生大火，由於近鬧區及下班時間，一度引起民眾圍觀和造成交通阻塞，火勢約1個小時控制，初步清理火場無傷亡。

高雄市消防局於下午近5時獲報，位於德賢路的這家餐廳發生大火，立即調派26車和79名消防員趕往搶救，滾滾濃煙嚇人，經救災人員布設水線灌救，火勢約於晚間6時控制，目前清查無人員受困和傷亡。

(中時電子報)