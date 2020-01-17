在拿下上半季冠軍後，台啤總教練周俊三就已宣告上半季剩餘賽事，將以磨練年輕戰力為主，繼前役爆冷輸給九太科技，台啤17日又讓塞瑟夫休兵，且大部分時間都用替補戰力上陣，最後以77比88輸給桃園璞園，吞下本季首次2連敗。

「我們這場比賽內容確實不好，先發表現還OK，在場上還能咬住比數，換替補上去就落後了，也沒展現應有積極性，」周俊三賽後表示，「畢竟這些年輕球員需要上場磨練，前12場例行賽也打不多，可惜這兩場打完，表現仍不理想。」

周俊三強調，黃泓瀚、簡祐哲兩名新人表現太過被動，沒法在場上展現應有積極性，王子綱則在先前扭傷腳踝，傷癒復出之後的狀況欠佳，信心也有點掉，「唯一表現還不錯的是陳兆豪，他在內線表現中規中矩，相信可成下半季戰力。」

面對好不容易中止4連敗，璞園總教練麥班達表示，這場勝利最重要的是展現應有心態，「畢竟我們上周4連戰，我們跟球員都快累死了，10天內打了7場，我都不敢想像球員有多辛苦，起碼今天我們全場36助攻，展現我們團隊戰力。」

攻下全隊最高17分的「Kiwi」李啟瑋表示，教練團賽前特別提醒，這場一定要拿下來，璞園才可重返5成勝利，畢竟假如上、下半季冠軍都是台啤，年度戰績排在第2或第3才可打挑戰賽，一旁的麥班達不禁開玩笑，「你在講解規則嗎？」

(中時 )