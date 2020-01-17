儘管過去六個月來蘋果與特斯拉股價氣勢如虹，屢屢刷新高點紀錄，但空頭部隊依舊瞄準蘋果與特斯拉股票，兩家公司在近日輪流成為美國空頭部位最高的個股。

根據金融研究機構S3 Partners的數據示，電動車大廠特斯拉1月15日的空單餘額達145億美元，成為美國最被看空的股票。同日蘋果的空單餘額為143億美元。

不過隔日（16日）蘋果便取代特斯拉，成為美股空頭部位最多的個股，被做空的金額達143億美元，高於特斯拉的137億美元。

值得一提的是，蘋果的空單餘額乍看之下似乎很高，但占整體比重仍相對微小。蘋果的市值目前達1.38兆美元，約為特斯拉的14倍，換言之，即便蘋果一小部分股票被空頭部隊做空，金額相加便是一個大數字。

根據FactSet數據顯示，蘋果流通在外股票只有1％被做空，相較於特斯拉約有20％的股票被空頭狙擊。

即便如此，蘋果與特斯拉股價近來表現搶眼，分析師紛紛上修目標價。特斯拉股價在過去六個月狂飆100％，自2019年10月財報意外呈報獲利以來，股價便持續上攻，加上上海新廠房開始量產與2019年創紀錄的交車量，皆支撐股價漲勢。

特斯拉甫於日前公布，2019年第四季全球交車量創下11.2萬輛紀錄，全年交車量達36.75萬輛，較2018年激增50％。

此外，2019年蘋果股價狂飆89％，漲幅大幅超越大盤，這股強勁漲勢延續至2020年，股價持續刷新高點紀錄。投資人看好蘋果揮軍視訊串流等服務領域，以及預期2020年稍晚上市的5G iPhone將帶動換機潮，激勵股價衝高。

根據《華爾街日報》數據顯示，蘋果的平均目標價為289.5美元，特斯拉為378.8美元，但兩家公司目前股價皆已超越目標價。

(工商 )