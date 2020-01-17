五星級飯店主廚出身的梁翌修，去年9月進駐台中市東區雙十路一段開設「羽笠食事酒場」，主打最拿手的日式料理，搭配各種定食、丼飯、燒烤物、手卷和刺身等上百種日式美食。招牌料理包括生魚．豪華海鮮丼，選擇性相當豐富；想吃特別的還提供客製化套餐。由於海鮮新鮮味美，平均客單價350至500元，CP超高，已成為台中車站與一中商圈周邊頗受歡迎的餐廳。

進入餐飲業長達20年的梁翌修，充滿書卷味，其實他從國中畢業後開始學做日本料理，多年來於台北老爺、圓山飯店、台中清新溫泉飯店等星級飯店歷練後，擁有一身好廚藝，甚至因緣際會當起烹飪講師，自行創業就從最拿手的日式料理起家。秉持不時不食，水產、蔬菜選用當令盛產，魚穫一半來自日本、一半用台灣貨，其中五成來自基隆及宜蘭。

梁翌修過去經營的兩家店，始終保持服務親切、料理新鮮美味、薄利多銷。為了提供消費者更舒適的用餐環境及品質，去年9月搬遷到台中公園正對面、東區雙十路一段新地點，不僅方便停車且周邊環境優美，更有圓桌用餐區及小型多功能會議室，坐席數約120位，適合用餐或小型發表會；羽笠食事酒場也接餐酒會、外燴服務、會議餐盒。

在經營餐廳忙碌中，仍抽空前往多所餐飲學校，與學生分享烹調料理。梁翌修認為，餐飲工作是一個需要具備高度專注力及自我要求的工作，不但要持續提升技巧手藝，也要注重團隊合作，更要勇於嘗試新工作，例如餐飲外燴、承辦活動、課程規劃安排、菜色研發等等，希望能以自身經驗分享給後進學子。

羽笠食事酒場還有一個特色，就是提供多款日本酒。梁翌修近年參加日本酒學課程，取得國際唎酒師證照，了解到餐酒搭配的美妙，所以提供多款日本酒單杯的服務，希望以平實的價格，讓更多消費者得以品嘗日本酒的風味，在三五好友用餐時細細吸飲、微釀，放鬆享受美好時刻。

(工商 )