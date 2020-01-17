如果你和葡萄牙足球金童「C羅（Cristiano Ronaldo）」相約共進晚餐，千萬要小心自己吃不飽，因為他的飲食極度自律，晚餐只有魚肉和沙拉。C羅保持好身材還有一個祕訣：多睡。

C羅2018年以近台幣40億元簽約金轉戰義甲勁旅尤文圖斯（Juventus），球場上精彩表現全靠嚴格的自我要求。英國媒體《太陽報（The Sun）》揭露他的飲食，發現他一天足足可以吃上6餐，但餐餐精簡，完全遵守「少量多餐」的飲食原則。

（C羅不論飲食、睡眠、運動都嚴格自我要求。圖片來源：pixabay）

他的一日菜單以高蛋白、低脂肪為主軸（見下表），最喜愛劍魚、鮪魚、鱈魚等魚肉，還稱讚雞肉是「神奇食物」。算下來幾乎每3～4小時就會進食一次，但因為每餐份量和營養都控制得當，讓34歲的他，體態依舊保持巔峰狀態。

C羅更曾在2018年表示，生理年齡只有23歲，還要一直踢球到41歲。

（C羅1日6餐的菜單。圖片來源：pixabay，鄭佳玲製圖）

●一天小睡5次、每次90分鐘

C羅也很注重睡眠，他曾說每晚至少要睡滿8小時：「有好的睡眠才能讓訓練成果最有效發揮……我很早睡也很早起，尤其是在比賽前，睡眠能讓肌肉充分修復，這很重要。」

曾為曼聯等球隊擔任「睡眠教練」的利特爾黑爾斯（Nick Littlehales）還透露，C羅聽從他的建議，每天小睡5次、每次90分鐘，並且一律採嬰兒睡姿，睡前一個半小時更要停止看螢幕。

（C羅自豪體力充沛，能一直踢球踢到41歲。圖片來源：pixabay）

如果把小睡和夜間睡眠時間加總起來，C羅一日睡眠可能超過15個小時，聽來不可思議。雖然前英格蘭切爾西隊（Chelsea）隊王牌埃辛（Michael Essien）也曾透露一天要睡上14小時，但C羅特殊的小睡方式恐怕不見得適合所有人。

一般還是建議每次午睡最好不要超過20分鐘，如果已經有睡眠障礙，更要避免在白天午睡，以免狀況更惡化。

（C羅很重視和家人相處的時光。圖片來源：@cristiano IG）

●偏愛彼拉提斯更勝重訓

C羅每天花好幾個小時在健身房，但讓人意外的是，比起舉重等高強度動作，他更偏好以彼拉提斯鍛練核心肌群。

他也喜愛游泳。當別的球員比賽完癱在電視前，他卻是直奔泳池，游泳是極佳的全身運動，可同時鍛練手臂、核心與腿部肌肉。他通常會和兒子一起游，既能維持身材也是最好的親子交流。

雖然他家中耗資台幣200萬元架設、用來對抗肌肉痠痛的超低溫冷療室十分不「平民」，但C羅也表示：「心理健康和身理健康一樣重要。」所以他非常重視和家人相處的時光，這一點倒是人人做得到，能向這位足球金童看齊。

資料來源：The Sun、Standard

(中時電子報)