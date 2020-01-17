延宕已半年餘的中止土耳其參與美F-35戰機計劃爭議，美國終於動真格的。外媒指出，美國將於3月前把絕大部份F-35戰機的供應鏈撤出土耳其，僅剩屬於洛馬公司與惠普公司的少量合約則執行到2020年底完全結束。

據英國《詹氏防務周刊》(Jane's Defence Weekly)網站報導稱，土耳其負責的F-35戰鬥機供應鏈的大部分將在3月前遷出土耳其。美方因土耳其購了俄羅斯S-400防空導彈系統，因此決定將土耳其從F-35戰機計劃中剔除，包括已完成的F-35戰機，與F-35戰機近900個在土耳其生產的零件供應鏈。

報導說，美國國防部擔憂土耳其與俄羅斯的軍事合作關係會影響F-35戰機的性能機密，從土耳其購買S-400防空導彈系統的消息傳出後，就一直要求土耳其放棄S-400，但年中之後俄羅斯S-400陸續交貨。2019年8月五角大廈決定將土耳其踢出F-35戰機計劃，經過與國會與F-35承包商長時間的協調後，以分階段方式停止土耳其參與F-35零件製造供應鏈。

負責採購與保障的美國國防部副部長埃倫．洛德(Ellen Lord)對媒體表示，由於土耳其未就停止接收S-400系統採取任何行動，所以美方將繼續把製造零件供應鏈從土耳其遷出。

報導說，除製造F-35的洛馬公司和製造發動機的普惠公司有少量合同將執行到2020年年底以外，其餘都在今年3前完全終止。土耳其生產的零件範圍廣泛，包括部份機體與駕駛艙顯示器等，預計遷出全部土耳其的供應鍵總共需花費5至6億美元。

土耳其總統埃爾多安在參觀莫斯科防展時，曾在俄總統普丁的陪同下仔細檢視了俄製5代戰機Su-57，同時表達了高度興趣。（圖／美聯社）

五角大廈中止土耳其F-35供應鏈對F-35戰機的生產與維護來說非常重要，原因包括要保證F-35戰機專案供應鏈不能中斷，同時也讓土耳其知道美方一定會把土耳其完全踢出F-35專案。

2019年11月土耳其已開始對S-400系統進行了測試，同時考慮購買俄羅斯戰機以取代F-35，但俄羅斯首架量產Su-57失事墜毀後，土耳其似乎有退縮的意思。

(中時電子報)