美國麻薩諸塞州女眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）16日勇敢承認自己罹患了脫髮症（Alopecia），並大膽露出全禿模樣。

"My twists have become such a synonymous & a conflated part of not only my personal identity & how I show up in the world, but my political brand. And that's why I think it's important that I'm transparent about this new normal & living with alopecia." — @AyannaPressley pic.twitter.com/jqraqZeiKr — The Root (@TheRoot) January 16, 2020

她接受新聞網站「Root」專訪，透露去年秋天發現自己開始掉髮，之後脫髮狀況愈來愈糟，也愈來愈快，逼得她隨時得戴著帽子，希望能阻止掉髮。可惜事與願違，12月18日，眾議院針對彈劾總統川普的條文進行投票前夕，她全禿了。只能戴著假髮赴眾院，但心裡難掩尷尬與羞愧。

對於全禿一事，普雷斯利一開始對外完全保密，僅向親朋好友透露，因為她的辮子頭已是她的政治標誌。在美國職場當中，許多非裔女性會將頭髮紮成傳統的小辮，往往帶著保留黑人歷史背景的象徵意義。普雷斯利現年45歲，是國會裡反川普的「民主黨四人幫」之一。

普雷斯利說，4年前她開始編辮子，稱「我的辮子不僅成為我的個人標記，也是我的政治品牌。所以我必須對外公開我的新狀態，勇敢與禿頭為伍。」

她在受訪的視頻最後，摘掉假髮，首次在世人面前展露自己全禿的模樣。

同為非裔四人幫之一的女眾議員的奧馬爾（Ilhan Omar）推文讚賞普雷斯利的行為，直呼「妳真是太漂亮了，是一位偉大的黑人皇后」。

臨床醫學研究報告顯示，脫髮症影響了約1/3的非裔女性，可能是因為黑人的頭髮十分捲曲，常倒插於皮膚，引起毛囊發炎反應所致。

(中時 )