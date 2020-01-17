中國海南省澄邁縣第二中學校園內1月3日下午發生一起中學老師被刺殺的案件，一名37歲的徐姓中學老師，在教師宿舍樓下被一名21歲的蒙姓男子刺殺，當時在場的還有徐老師的7歲兒子，然而徐老師受傷後出於本能反應，立刻將兒子抱回4樓住家，最終因失血過多送醫不治，而嫌犯被查出曾是徐老師的學生。

據《紅星新聞》報導，事件發生在1月3日的下午，徐老師上完課後，回家做了妻子最愛吃的牛肉炒尖椒和炒雞肉，下午2點30多分騎著電動單車帶大兒子去上學，但因為忘記帶安全帽，又折返回教師宿舍拿。此時的他早已被蒙姓兇嫌盯上，事後從監視器畫面看到，蒙男在下午2點10分左右，就已經埋伏在附近等待。

和徐老師同住一棟樓的A老師透露，監視器顯示，蒙男一直等到徐老師騎車出去，他尾隨在後，大約2點50分徐老師正背對兇手拿帽子時，兇手也停好車，從椅墊下拿出準備好的刀動手行刺，當下徐老師雖身受重傷，但出於本能還是把孩子抱上4樓。A老師說，當時有人喊叫，兇手可能也害怕，把刀一甩，帽子一扔，嘴裡還嚷嚷著，就騎機車逃走了。

21歲蒙姓男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

當時徐男的妻子正準備出門上課，沒想到一開門就看到丈夫滿身是血躺在地上，兒子的手臂也被劃傷一刀。她趕緊打電話報警並呼救，其他幾位老師將徐老師抬下樓，用小車載到醫院，不過最終徐老師因為失血過多，搶救無效宣布死亡，死因是因刀刺傷後致失血性休克死亡。

官方通報稱，行兇的蒙男當場就被控制住，經縣公安部門初步訊問，他自稱曾在澄邁二中就讀，因不服就學時徐老師的管教而心懷不滿才行兇。不過其他同學都說徐老師盡職敬業，經常輔導同學們寫作業，從未體罰或罵過學生。

然而蒙男的家屬事後透露，他過去就曾出現「低智行為」，不確定是從何時開始發病，會胡言亂語說「有人要害他」，甚至提供病歷表示，蒙男患有「偏執型精神分裂症」，在2019年的診斷書中也寫他有「衝動傷人行為」。蒙男父親表示，當蒙男發病時就送他去醫院治療，好轉就接回家，發病再送回醫院。夫婦倆得知被殺害的徐老師有2個年幼的孩子，心痛地說「我們知道給他們家帶來很大的傷害，但是現在似乎道歉也沒有什麼用，我寧願被殺死的是我。」

兇手蒙男的父親透露，蒙男患有「偏執型精神分裂症」。（圖／翻攝自紅星新聞）

(中時電子報)