副總統當選人賴清德17日晚間發表聲明，指媒體報導「賴清德推薦鄭文燦入閣」與實際內容「顯有出入」；賴清德辦公室指出，他的原意是，民進黨有意栽培人才，並舉出桃園市長鄭文燦等人為例，若是有機會進入內閣，必會受到民眾支持。

賴清德的聲明特別提到，除了同為新潮流的鄭文燦外，他在受訪時還提到其他優秀的人才；賴清德在回應媒體詢問「未來新政府用人是否會被派系把持」時，分析說「民進黨在栽培政壇人才，還是以人才為最優先考量。如鄭文燦市長（新系）、林右昌市長（正國會）、林智堅市長及潘孟安縣長（新系）等人，未來他們勢必會要扛起更多的責任，如果有機會進入內閣，相信國人應該都會樂觀其成」，並未單獨推薦鄭文燦。

賴清德聲明表示，民進黨感謝台灣人民支持，此次選舉得到817萬張選票，立委達成過半目標、獲得61半目標，他回答是以分析角度提到多位人才，並無推薦入閣一事，並強調組閣是行政院長的職權。

(中時電子報)