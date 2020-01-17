農曆春節即將到來，國泰人壽彰美展志工團隊，17日到彰化縣最西南角偏鄉，大城鄉的頂庄國小、西港國小散播歡樂，唱唱跳跳中送來新年禮物，與學童們提早歡喜迎新年。

小朋友們以熱情有活力的太鼓表演迎賓，歡迎志工叔叔阿姨們，接下來志工隊透過氣球DIY、熱舞帶動跳，炒熱現場氣氛；節目中還穿插安排小提琴、陶笛演奏，展現孩子們平常社團活動的豐富學習成果；最後由國泰人壽展中部協理曾麗朶與校長分別將國泰慈善基金會與志工們精心準備的禮物，一一送到每個小朋友手中。

彰化縣大城鄉西港國小全校學生數僅48人、原本是西港國小分校的頂庄國小更只有32人，兩校都是迷你偏遠學校，在地理與發展歷史上更有著非常緊密的關聯性。雖然地處偏鄉，但頂庄校長蔡東利、西港校長洪信德兩人極力推動發展特色小學，讓小朋友學習與自我成長，近年深獲地方各界肯定。

國泰人壽展中部協理曾麗朶表示，國泰人壽自2002年起，連續18年舉辦寒冬送暖活動，今年共前往全台95所偏鄉小學，將員工的愛心捐款傳遞至許多偏鄉角落；包括：彰化大城、新北雙溪、屏東林邊、台東長濱、花蓮新城、嘉義六腳…等，跨及15縣市、62鄉鎮區，合計超過7000名偏鄉弱勢學童受惠。

曾麗朶說，今天來到頂庄、西港，是「2019年國泰寒冬送暖活動」全台最後兩場次活動，她與經理劉釋仁、課長張英鴻及25位志工同仁一起來與全校師生、大小朋走們同樂，提早預祝小朋友新年快樂，也為活動畫下完美、圓滿句點。

(中時 )