詹惟中17日錄華視《女王當家》時透露總統大選後這段時間的心情，網友們酸他「預測選情失準」，他表示現在惡意的批評都歪曲了事實，很賭氣地說：「對啦！我就不要跟你們爭了，我就是不會算命算風水，你們開心就好，既然這是你們要的答案就給你，直言或預言都好，總比謊言和謠言好。」

選後他的臉書按讚人數和觸擊率不減反增，尤其是建商代言從選前的6、7支，選後又增加4、5支，「我不是嘴巴硬，有什麼好爭的，大家開心就好，一起愛台灣。」又感慨：「一生之中，這次的支持苦人的表態亳無遺憾。」不過他未來對政治議題決定「少碰為妙」，就算韓國瑜找他站台，他傻笑迴避說：「我也不是什麼大咖啦！」並說員工都是綠營朋友，相處上也無大礙，自己還下載了蔡英文的貼圖。

過年期間他安排帶家人一同到紐西蘭旅遊，也預計出2本開運農民曆，版稅將捐贈給台灣的單親孩童和流浪街貓，他也建議今年太挑戰性的遊戲如酗酒、賭博最好避而遠之，並道出切身之痛，「三十年前曾打麻將被詐賭三十萬，現已還清從此封牌。」

(中時 )